Ihr positiver Schwangerschaftstest vergangene Woche erwischte Anna-Maria Ferchichi kalt. Sie ahnte bereits, dass etwas nicht stimmte mit der Schwangerschaft. Jetzt teilt sie ein ärztliches Update mit ihren Fans.

Bevor es für Anna-Maria Ferchichi und ihre Kinder zurück in die Wahlheimat Dubai geht, hat die Ehefrau von Bushido Neuigkeiten bezüglich ihrer Schwangerschaft bekommen. Die achtfache Mutter hatte bereits geahnt, dass etwas nicht stimmen könnte. Immerhin wisse sie, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein.

Anna-Maria Ferchichi hatte womöglich eine Fehlgeburt

"Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut", erklärte sie jetzt auf Instagram. "Ich habe auch sehr stark geblutet die letzten Tage. Das heißt ich hatte eine Fehlgeburt wahrscheinlich", verriet sie. Ganz sicher sei sie jedoch immer noch nicht, denn der Arzt habe ihr mitgeteilt, dass der HCG-Wert erneut gestiegen sei. HCG ist die Abkürzung für humanes Choriongonadotropin, ein Schwangerschaftshormon.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Ferchichi die Nachricht bekommen, dass ihr HCG gestiegen sei. "Allerdings nur auf 2000 (...). Ist zu wenig für eine intakte Schwangerschaft", schrieb sie auf Instagram. Die Vermutung war, es könne sich um eine Eileiterschwangerschaft handeln.

Zurück nach Dubai

Da der HCG jetzt erneut gestiegen ist, steht diese mögliche Diagnose trotz der Blutungen noch immer im Raum. Es handelt sich um eine Eileiterschwangerschaft, wenn sich die Eizelle nicht in der Gebärmutter, sondern im Eileiter einnistet. "Ich bin nicht wirklich schlauer, außer dass ich weiß, dass es nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden", sagte die 41-Jährige in ihrer Story.

Währenddessen bereitet sie die Rückreise nach Dubai vor, filmt die Kinder in einem Minivan. Ehemann Bushido war nicht mit nach Deutschland zu den Schwiegereltern gereist, er müsse in Dubai arbeiten, erklärte Ferchichi ebenfalls auf Instagram. Der positive Schwangerschaftstest erwischte die Schwester von Sarah Connor kalt. Ihre Periode war zwar etwas überfällig, aber ansonsten hatte sie damit nicht gerechnet. "Oh man, und das alles während wir hier sind. Was für ein Timing", schrieb sie vor wenigen Tagen in ihrer Story.

