Anna-Maria Ferchichi hat bereits fünf Kinder, nun erwartet die Frau von Bushido Drillinge. Für die 39-Jährige gar nicht so ungewöhnlich wie es zunächst klingt, denn sie stammt selbst aus einer Großfamilie.

Mit einem Instagram-Beitrag ließ Bushido die Babybombe platzen: "Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen, hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich mein Schatz, bleib gesund und stark", schrieb der Rapper vor wenigen Tagen. Anna-Maria Ferchichi, mit der Bushido seit 2012 verheiratet ist, kommentierte: "Es gibt nichts Schöneres für mich!"

Der "Bild"-Zeitung verriet der 42-Jährige jetzt, dass es drei Mädchen werden. "Trotz der widrigen Lebensumstände war es unser größter Wunsch, weitere Kinder zu bekommen. Wir sind ein eingespieltes Team. Da wir es ja nicht planen konnten, freuen wir uns um so mehr, dass es geklappt hat", sagte Bushido.

Er und seine Frau Anna-Maria haben bereits vier gemeinsame Kinder. 2012 wurde ihre Tochter Aaliyah geboren, ein Jahr später folgten die Zwillinge Djibrail und Laila. Sohn Issa machte die Familie 2015 vorerst komplett. Zudem brachte Anna-Maria Ferchichi einen weiteren Sohn mit in die Ehe. Mit dessen Vater, dem finnischen Fußballer Pekka Lagerblom, war sie von 2005 bis 2009 verheiratet.

Anna-Maria Ferchichi ist eine Schwester von Sarah Connor

Wenn die Drillinge auf die Welt kommen, wird Ferchichi achtfache Mutter sein – so wie ihre eigene Mama Soraya Lewe-Tacke. Die bekam während ihrer ersten Ehe mit dem Werbetexter Michael Lewe sechs Kinder: fünf Töchter und einen Sohn. Die Bekannteste der Geschwister ist Sängerin Sarah Connor, die selbst wiederum vier Kinder hat.

Im Alter von 50 Jahren wurde Soraya Lewe-Tacke dann erneut schwanger mit Zwillingen. Eine Entscheidung, die in der Öffentlichkeit für viele Diskussionen sorgte. Sarah Connor sagte damals in einem Interview: "Man vergisst das, wie schön das ist, wenn die so klein, süß und muckelig sind. Ich kann schon nachvollziehen, warum meine Mama acht Kinder hat." Inzwischen sind die 2008 geborenen Zwillinge Lex und Mick 13 Jahre alt.

Die anderen Kinder des Connor-Clans – Marisa, Valentina, Lulu und Robin – stehen nicht in der Öffentlichkeit. Die 29-jährige Lulu versuchte zeitweise in die Fußstapfen ihrer großen Schwester zu treten und veröffentlichte 2008 eine Single. Einige Jahre zuvor war sie bereits in Sarah Connors Musikvideo zum Song "From Sarah With Love" zu sehen. Lulu Lewe hat im vergangenen Jahr geheiratet, wie sie auf ihrem Instagram-Account dokumentiert. Die Großfamilie dürfte sich in den nächsten Jahren also über weitere Kinder freuen.

Für Anna-Maria Ferchichi ein beruhigendes Gefühl, wie sie schon 2006 in einem RTL-Interview sagte: "Es macht einen sehr froh und erleichtert einen sehr, dass man weiß, egal, was passiert, da stehen immer mindestens zehn Leute wie ein Baum hinter dir."

Rückhalt, den die 39-jährige Schwangere gut gebrauchen kann: Am 21. und 23. Juni soll sie im Prozess von Bushido gegen seinen Ex-Manager Arafat Abou-Chaker als Zeugin aussagen.

Quellen: Instagram, "Exklusiv", "Bild"-Zeitung

