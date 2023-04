Die Ehe von Anna-Maria Zimmermann hat durch die Corona-Pandemie gelitten. "Wir hatten eine harte Zeit", verrät sie in einem Interview.

Anna-Maria Zimmermann (34) hat offen und ehrlich über ihre Eheprobleme gesprochen und darüber, dass ihre Beziehung durch die Corona-Pandemie beinahe zerbrochen sei. Die Schlagersängerin und ihr Ehemann Christian Tegeler (42) seien "Lebemenschen" und "beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht", verrät sie dem Sender RTL im Rahmen der Spendenreise für die "Nacht des Deutschen Schlagers" in Mexiko.

Doch der Freiraum, den die beiden so genießen würden, sei zum Höhepunkt der Pandemie nicht mehr gegeben gewesen. Obwohl die beiden zusammen mit ihren beiden Kindern in einem Haus mit großem Garten leben, hätten sie sich "wie in einem Käfig gefangen" gefühlt. "Wir hatten eine harte Zeit. Wenn Corona noch ein halbes Jahr länger gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir noch ein Paar wären heute", sagt die Sängerin.

Seit 2015 sind sie verheiratet

Die "harte Zeit" scheint nun jedoch überwunden zu sein. Zimmermann genieße es, dass ihr Mann sie nun auf der Spendenreise begleitet. "Jetzt machen wir endlich auch mal wieder zu zweit einen Ausflug, haben wir lange nicht gemacht." Die beiden sind seit 2015 verheiratet. Im Dezember 2017 und im Juli 2020 kamen ihre beiden Kinder zur Welt.