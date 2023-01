Anna-Maria Zimmermann liegt im Krankenhaus. Auf Instagram erklärt die Sängerin, dass sie sich erneut einer Operation unterziehen muss.

Anna-Maria Zimmermann (34) befindet sich derzeit in einer Klinik. Auf Instagram erklärte die Sängerin in einem Video, sie sei momentan in Aachen im Krankenhaus, beruhigte ihre Follower aber: "alles geplant, nichts passiert, alles entspannt".

Zimmermann sagte weiter, dass seit über zwei Jahren eine weitere Operation bei ihr im Raum stehe, "die ich machen müsste und sollte, weil es mir noch mal mehr Lebensqualität geben würde und vor allem einfach weniger Schmerzen". Lange habe sie den Eingriff geschoben "aufgrund von Kindern und Auftritten". In dem Video erzählt die Sängerin auch, dass sie "keine Lust mehr auf OPs" habe. Der Eingriff nun müsse aber sein, "um morgens entspannter aufzustehen, abends nicht mit Schmerzen einzuschlafen".

Viele Eingriffe nach Hubschrauberabsturz

Außerdem bittet sie ihre Fans, ihr die Daumen zu drücken, auch wenn sie selbst "tiefenentspannt" sei. Die 34-Jährige fügte noch hinzu, die Zuschauer sollten sich nicht wundern, wenn sie demnächst mit Gips auf der Bühne stehe. Vorerst gönne sie sich aber "ein bisschen Ruhe". Anna-Maria Zimmermann musste schon etliche medizinische Eingriffe durchstehen. Der Grund: ein Hubschrauberabsturz im Oktober 2010, bei dem sie fast ums Leben gekommen wäre.

Die Sängerin ist inzwischen zweifache Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Koch Christian Tegeler, hat sie zwei Söhne, die 2017 und 2020 zur Welt kamen.