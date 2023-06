Anna Delvey alias Anna Sorokin während eines Gerichtsprozesses in New York City im März 2019.

von Laura Stunz Sie ist eine der bekanntesten Trickbetrügerinnen weltweit: Anna Sorokin. Kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis zeigt die Hochstaplerin, wie viel sie aus der Inhaftierung gelernt hat. Ihrer Ex-Anwältin schuldet sie derzeit immerhin mehr als 152.000 US-Dollar.

Weltweit bekannt wurde sie durch die Netflix-Dokumentationsserie "Inventing Anna": Anna Sorokin, die unter dem Pseudonym Anna Delvey jahrelang Freunde, Hotels und Geschäftspartner um Hunderttausende Dollar betrogen haben soll.

Nach einer Verurteilung landete sie 2019 im Gefängnis, knapp vier Jahre später wurde sie wegen guter Führung frühzeitig entlassen. Derzeit steht sie unter Hausarrest und darf einmal die Woche nach draußen. In ihrem Appartement in New York City trägt die 32-Jährige eine Fußfessel und wartet darauf, zurück nach Deutschland abgeschoben zu werden.

Sorokin soll Lügen über Ex-Anwältin verbreiten

Dass Sorokin von ihren alten Verhaltensmustern nicht lassen kann, zeigt sich jetzt – nur wenige Wochen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Die gebürtige Russin soll ihrer Ex-Anwältin Audrey A. Thomas laut Angaben der "New York Post" mehr als 152.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 142.000 Euro, schulden. Und um diese nicht zahlen zu müssen und Thomas weiter unter Druck zu setzen, soll Sorokin Lügen über sie verbreiten.

Böse Taten, gute Looks Anna Delvey & Co.: Wenn der Gerichtssaal zum roten Teppich wird 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Anna Delvey aka Anna Sorokin Anna Delvey aka Anna Sorokin im Gerichtssaal in New York City Mehr

In den vergangenen Jahren vertrat Thomas Sorokin in zwei verschiedenen Prozessen. Es soll einerseits um die Einwanderung Sorokins in die Vereinigten Staaten und andererseits um die Berufung der Inhaftierung der Betrügerin gegangen sein. Für Sorokin erfüllte die Anwältin ihre Aufgabe offensichtlich aber nicht zufriedenstellend: Im April 2022 feuerte die Betrügerin Thomas – und verklagte sie gleichzeitig zivilrechtlich.

Laut der Klageschrift soll Thomas Sorokin wichtige Unterlagen für ihre Abschiebung nach Deutschland vorenthalten haben, Thomas selbst äußerte sich dazu bislang nicht.

Zusammenbruch vor Gericht

Beim Gerichtsprozess im März diesen Jahres eskalierte die gerichtliche Auseinandersetzung dann. Thomas brach während der Verhandlungen mit Sorokin vor dem New Yorker Zivilgericht zusammen, wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Bereits vor der Verhandlung hatte sie über Herzschmerzen und Druck in der Brust geklagt.

Sorokins erneute Fehde gegen sie lässt die Anwältin nun aber nicht auf sich sitzen. Sie habe eine gerichtliche Verfügung durchsetzen können, die Sorokins geplante Abschiebung – die sie vor der Zahlung der horrenden Anwaltsschulden bewahrt hätte – zumindest vorzeitig verhindert. Im November vergangenen Jahres verlor Thomas selbst ihre Anwalts-Zulassung, nachdem sie angeblich Geld von einem älteren Klienten geklaut haben soll. Das Berufsverbot "hebe jedoch nicht die Bilanz auf, die die Beklagte" ihrer Ex-Anwältin schuldet, heißt es in der Anklageschrift.

Nach Netflix-Doku: Podcast in Planung

Die Hochstaplerin lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nach der 2022 veröffentlichten Netflix-Dokumentationsserie "Inventing Anna", die von "Bridgerton"-Regisseurin Shonda Rhimes produziert wurde, plant Sorokin, ihre Medienpräsenz weiter auszubauen.

Wie "Deadline" berichtet, steht ein eigener Podcast mit dem Titel "The Anna Delvey Show" in Zusammenarbeit mit "Audio Up" in Planung, in dem die 32-Jährige im Interview mit Stars wie Julia Cumming, Whitney Cummings, Julia Fox, Jeremy Harris und Emily Ratajkowski zu hören sein soll.

Quelle: "New York Post", "Deadline"