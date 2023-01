von Eugen Epp Anna Sorokin steht in New York unter Hausarrest. Dort plant sie eine Reality-Show, in der sie mit Promis über ihr Leben redet. Sie will weiter ihren Hochstapler-Namen Anna Delvey nutzen – und träumt von hochkarätigen Gästen.

Anna Sorokin ist in der Öffentlichkeit besser bekannt unter dem Namen Anna Delvey. Jahrelang hatte sie sich in New York als reiche deutsche Erbin ausgegeben und ein Luxusleben geführt, bis sie als Hochstaplerin enttarnt wurde. Eine Netflix-Dokumentation machte ihren Fall bekannt, Sorokin wurde in den USA zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt. Nach zwei Jahren kam sie wegen guter Führung frei.

Aktuell steht Sorokin, die ursprünglich aus Russland stammt, aber im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland kam, in New York unter Hausarrest – aber sie hat schon wieder große Pläne. Dem US-amerikanischen Promi-Portal "Page Six" zufolge will die 32-Jährige eine eigene Fernsehshow starten.

Anna Sorokin will Madonna und Elon Musk einladen

Angedacht ist demnach eine Reality-Show, in der Sorokin Prominente zum Abendessen empfängt und sich mit ihnen unterhält. Ein Name soll auch schon feststehen: "Delvey’s Dinner Club" soll das Format heißen – Sorokin will also weiter den Namen nutzen, unter dem sie in New York ihr Unwesen getrieben hat. Die Treffen sollen in Sorokins Apartment stattfinden. Eine andere Lösung ist auch schwerlich möglich, da sie weiterhin unter Hausarrest steht und eine elektronische Fußfessel trägt.

"Es gibt nichts Schöneres, als eine Gruppe von Freunden zusammenzubringen, um Lebensgeschichten zu teilen und tolles Essen zu genießen", schwärmt Sorokin von der Idee. Wobei es bei den Lebensgeschichten wohl vor allem um ihre eigene gehen soll: Laut "Page Six" will Sorokin in den Sendungen über ihre Erlebnisse während der Haft, ihr derzeitiges Leben im Hausarrest und ihre Pläne für die Zukunft sprechen. Sie sei "dankbar für die Gelegenheit, ihre Vision einem größeren Publikum zugänglich zu machen", sagte Sorokin dem Portal.

Schon jetzt hat die Fake-Erbin klare Vorstellungen davon, wer sie in ihrer Show beehren soll. Sie träumt von Gästen wie Madonna oder Elon Musk. Bescheidenheit war eben nie die Sache der Anna Sorokin.

Quelle: "Page Six"

Sehen Sie im Video: Anna Sorokin wirkt unschuldig – fast kindlich. Auch das ist ein Grund, warum die junge Frau viele so lange hinters Licht führen konnte. Im exklusiven RTL-Interview erzählt sie, wie sie ihre Festnahme und den Aufenthalt im Gefängnis erlebte.