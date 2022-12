Influencerin Anna Wilken ist schwanger. Die Ex-"GNTM"-Kandidatin freut sich auf Instagram mit ihren Followern über die schöne Nachricht.

Model Anna Adamyan (26, geborene Wilken) ist schwanger. Auf Instagram postete die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ein Bild ihres Tests. Dazu schrieb sie: "Das allerschönste Weihnachtswunder, welches wir uns nur hätten wünschen können, ist in Erfüllung gegangen. Ich bin schwanger! Unsere künstliche Befruchtung hat geklappt."

"Ich kann es gar nicht glauben"

Weiter heißt es in dem Beitrag: "Beim Schreiben dieser Sätze kugeln ein paar Tränen - vor absoluter Freude. Wir könnten glücklicher nicht sein und sind unglaublich dankbar. All das haben wir die letzten zwei Tage einfach nur für uns genossen, es immer mehr realisiert und ich sage es immer wieder: Ich bin schwanger! Ich kann es gar nicht glauben." Die Zeit gerade sei "einfach nur magisch", so die Influencerin, die sich bei ihren Followern bedankt, dass sie "den Weg bisher mitgegangen" sind. Sie freue sich auch "schon wahnsinnig drauf, euch bei diesem aufregenden Weg mitnehmen zu dürfen". Promis wie Sarina Nowak (29), Jana Ina Zarrella (45) oder Riccardo Simonetti (29) gratulierten der 26-Jährigen und ihrem Ehemann, Fußballer Sargis Adamyan (29), bereits in den Kommentaren zu der Schwangerschaft.

Die Influencerin, die unter Endometriose leidet, nimmt ihre Followerinnen und Follower bereits seit einiger Zeit mit auf ihre Kinderwunsch-Reise. Im Dezember 2021 hatte Wilken auf Instagram bekannt gegeben, dass sie eine Fehlgeburt hatte.