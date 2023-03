von Malte Mansholt Mit ihrem Aussehen geht Annemarie Carpendale sehr selbstbewusst um. Nun zeigte sie aber noch mehr als gewöhnlich: Ihre transparente Hose überließ wenig der Fantasie.

Ob in ihrer Sendung "Red" oder den sozialen Netzwerken: Annemarie Carpendale hat Spaß daran, sich zu präsentieren. Doch trotz ihres oft freizügigen Stils ist ihr neuestes Outfit auch für ihre Verhältnisse ein echter Hingucker. Die 45-jährige Moderatorin wählte als Hose einen Hauch von Nichts.

In ihrer Instagram-Story gewährte die Moderatorin Einblicke in den Backstage-Bereich ihrer Pro-Sieben-Sendung. "Leute, guckt her. Ich habe mich heute besonders dick angezogen", witzelte sie in dem Clip. Damit spielte sie aber nicht auf das knappe bauchfreie Oberteil an – sondern auf die Hose, die erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen war.

Annemarie Carpendale und der Hauch von Hose

Denn obwohl ihre Beinbekleidung tatsächlich wie eine normale Hose geschnitten war, erlaubte sie extrem tiefe Einblicke. Statt aus klassischem Stoff ist dieses Hosenmodell nur aus einem groben Maschennetz geflochten. Und erlaubt so, quasi den kompletten Unterkörper durchscheinen zu lassen. Inklusive des schwarzen Slips.

In einem späteren Instagram-Post vom Set der Sendung wirkte das dann aber schon erheblich weniger anzüglich: Zwar trägt Carpendale tatsächlich außer der Hose keine weitere Beinbekleidung wie einen Rock. Weil sie die Hose aber mit einem sehr langen Sakko kombiniert, sind nur noch ihre wenig bekleideten Beine zu sehen. "I feel disco", schrieb die Moderatorin dazu.

Viel Zuspruch

Bei ihren Instagram-Fans kam allerdings schon die erste Version der Hose hervorragend an. Entsprechend positiv fallen auch die Kommentare zu dem Post aus. Fans fragen, wo die Hose zu bekommen sei, bejubeln ihren Look. "Hab mit meiner Freundin deswegen Schluss gemacht", witzelt ein Nutzer.

Einige zeigen sich gar enttäuscht, dass beim endgültigen Outfit nicht mehr zu sehen ist. "Dieser Blazer ist definitiv zu lang", beschwert sich eine Followerin.

Quelle: Instagram