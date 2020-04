Die Witwe von Kirk Douglas (1916-2020, "Spartacus"), Anne Buydens, feierte am Donnerstag ihren 101. Geburtstag - trotz Coronavirus mit ihrer Familie, allerdings mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Von Luftballons umgeben saß Buydens mit Gesichtsmaske vor ihrem Haus und winkte einer Prozession von Familienmitgliedern und Freunden zu, die durch ihre Einfahrt fuhren und Glückwünsche aus ihren Autos heraus überbrachten. Enkel Cameron Douglas (41) war einer von ihnen und teilte Fotos von der außergewöhnlichen Geburtstagsfeier in seinen Instagram Storys: "Ein besonderer Weg, diesen ganz besonderen Tag zu feiern", schrieb er zu den Aufnahmen aus seinem Wagen.

Zu einem Foto von seiner Großmutter und ihrem berühmten Ehemann schrieb Cameron Douglas zudem auf Instagram: "Alles Gute zum Geburtstag, Oma. Auf 101 Jahre Liebe, Licht und gute Ratschläge! Wir lieben dich!"

"Unsere Königin, unsere Oma"

Ebenfalls auf Instagram meldete sich Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (50) zu Wort, die Ehefrau von Buydens' Stiefsohn Michael Douglas (75). "Alles Gute zum Geburtstag an meine außergewöhnliche Stief-Schwiegermutter. Unsere Königin, unsere Oma. Du verkörperst alles, was an einer Frau gut ist", so Zeta-Jones. "Ich bewundere dich und liebe dich so sehr. Heute wirst du 101 Jahre jung. Anne Douglas, danke für alles, was du für die Menschen in unserer Welt getan hast." Michael Douglas schrieb zu einem Bild, das ihn mit seinem Vater und Buydens zeigt: "Alles Gute zum Geburtstag, Anne Douglas! Die beste Stiefmutter, auf die ein Stiefsohn hoffen konnte!"

Anne Buydens feierte ihren ersten Geburtstag ohne Ehemann Kirk. Er starb im Februar im Alter von 103 Jahren. Das Paar war über sechs Jahrzehnte lang miteinander verheiratet. 1954 gaben sich die beiden in Las Vegas das Jawort, dann kamen die gemeinsamen Söhne Eric und Peter zur Welt, aus erster Ehe stammen Kirk Douglas' Söhne Joel und Michael.