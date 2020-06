Traurige Nachricht von Sängerin Anne Clark (60): Die britische Musikerin ist an Krebs erkannt. Das gab die 60-Jährige am Dienstag via Facebook bekannt. Ihre für den Herbst 2020 geplante Tour muss abgesagt werden.

"Mit großem Bedauern müssen wir die Absage der 'Visions'-Europa-Tour von Anne Clark bekannt geben, die zuvor auf Oktober und November dieses Jahres verschoben wurde", heißt es in dem Post. Bei der Sängerin sei Krebs diagnostiziert worden und sie müsse sich bis Ende des Jahres einer "umfassenden Behandlung unterziehen", was eine Herbst-Tour unmöglich mache.

"Wir sind unglaublich enttäuscht, dass die Tourdaten abgesagt werden müssen, aber Anne muss sich zu diesem Zeitpunkt ganz auf ihre Genesung konzentrieren", heißt es weiter. Genauere Angaben zur Art der Erkrankung wurden nicht gemacht.

Anne Clark erlangte in den 80er-Jahren in der Post-Punk- und New-Wave- und Gothic-Szene große Bekanntheit. Zu ihren bekanntesten Hits gehören die Songs "Sleeper in Metropolis" und "Our Darkness". Letzterer wurde in Deutschland auch als Titelmelodie des Politmagazins "ZAK" verwendet, das von 1988 bis 1996 im WDR ausgestrahlt wurde.