Nachdem Anne Heche Mitte der Achtzigerjahre mit ihrer Rolle in der US-Soap-Opera "Another World" bekannt wurde, erlangte sie in den Neunzigerjahren Superstar-Status. Dazu verhalf ihr unter anderem ihr Auftritt in der Komödie "Sechs Tage, sieben Nächte" (1998), an der Seite von Harrison Ford. Ein Jahr zuvor hatte sie an der Seite von zwei Hollywood-Legenden gespielt. In der Schwarzen Komödie "Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt" verkörperte Heche eine Gehilfin des US-Präsidenten, die sich an einen Krisenmanager wendet (gespielt von Robert De Niro, r.). Der Präsident will einen Sex-Skandal verheimlichen. Um das zu tun, erfindet das Team um De Niro einen Krieg. Ein eigens engagierter Regisseur (gespielt von Dustin Hoffmann, l.), soll diesen möglichst glaubhaft inszenieren. Für Schlagzeilen sorgte Ende der Neunziger Heches Beziehung mit Talk-Ikone Ellen DeGeneres. Die beiden trafen sich 1997 bei einer Oscar-Party der Zeitschrift "Vanity Fair". Eine "Nacht, die mein Leben für immer verändern würde", sagte Heche einmal. Sowohl privat als auch beruflich.

