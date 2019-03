Sängerin Anne-Marie (27, "Speak Your Mind") greift ihrem Kollegen Olly Murs (34, "You Know I Know") unter die Arme. Sie unterstützt sie ihn als Gast-Mentorin bei "The Voice UK", wie die 27-Jährige selbst auf ihrem Instagram-Account verkündet hat. Auf dem Foto, das sie dazu veröffentlicht hat, sind die beiden am Set der TV-Show zu sehen und strecken ihre Zungen in die Kamera. "Haltet die Augen offen", kommentiert sie den Schnappschuss.

In der aktuellen achten Staffel der britischen Ausgabe der Castingshow sind neben Olly Murs auch Rapper will.i.am (43), Schauspielerin und Sängerin Jennifer Hudson (37) sowie Sänger Tom Jones (78) als Coaches tätig.