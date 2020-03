Stargeigerin Anne-Sophie Mutter (56) hat via Facebook öffentlich gemacht, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie sei zu Hause in Quarantäne, erklärte sie ihren Fans in einem Videobeitrag, und gehe davon aus, dass sie sich vollständig erhole. Zuerst habe sie gedacht, die Diagnose sei "ein völliges Desaster". In ihrem Fall - mit 56 und als Nichtraucherin - sei es jedoch nicht zu schlimm. In einem Interview mit "Presse am Sonntag" verriet sie nun außerdem: "Die Erkrankung verläuft bei mir glücklicherweise ohne Komplikationen; es gibt also keinen Grund zur Sorge."

Mutter appellierte zudem an alle, soziale Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, um die Verbreitung zu stoppen. Zudem erklärte sie über ihre eigene Situation, diese bedeute nichts Dramatisches: "In gewisser Weise hat sich mein Sabbatical, das ich für 2021 geplant habe, nach vorn verschoben. Die Konzerte, die ich nun nicht spielen kann, werden ins nächste Jahr verlegt." Ihr eigenes Schicksal, "alles, was ich an Schwierigkeiten zu bewältigen und zu verarbeiten hatte", sei außerdem nichts im Vergleich beispielsweise zu jenem der Flüchtlinge auf Lesbos.