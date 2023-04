Anne Wünsche: Ehrlich, unverblümt und immer am polarisieren

von Laura Stunz Sie polarisiert am laufenden Band – erst kürzlich mit der Abtreibung ihres vierten Kindes. Wie Anne Wünsche es zu ihrer Bekanntheit geschafft hat.

Mit ihrem öffentlich geäußerten Wunsch einer Abtreibung sorgt sie derzeit – mal wieder – für Diskussionen: Laiendarstellerin und Influencerin Anne Wünsche. Auf ihrem Instagram-Profil hält sie stolze 1,1 Millionen Follower bei Laune, die auf Wünsches Entscheidung für eine Abtreibung – wie auch bei vielen anderen Themen – gespalten reagieren. Hasskommentare, Moralpredigten, wüste Beschimpfungen und Morddrohungen finden sich neben Kommentaren, die der Influencerin Respekt zollen und ihr Akzeptanz und Unterstützung für ihren Mut und ihre Ehrlichkeit versprechen.

Dass sich bei Anne Wünsche die Geister scheiden, ist nicht neu. Die 31-Jährige sorgt mit ihren Inhalten auf Social Media immer wieder für Kontroversen und Debatten. Auf YouTube, Facebook, Instagram und TikTok gibt sie ihrer Community nahezu täglich Einblicke in ihren Alltag als Dreifachmama. So gut wie immer mit dabei: ihre drei Kinder, die sie unverblümt vor der Kamera präsentiert.

Logisch, dass sie damit nicht nur Fans, sondern auch Kritiker auf den Plan ruft, die Wünsches Handlungen auf Schritt und Tritt verfolgen und kommentieren. Sie sagen: Wünsche erziehe ihre Kinder falsch und gefährde das Wohlbefinden dieser.

Anne Wünsche bietet Angriffspotenzial

Ein weiterer großer Kritikpunkt ihrer "Hater", wie Wünsche sie selbst bezeichnet: ihr Umgang mit Werbepartnern, an denen sie mitverdient. Auf ihren Kanälen arbeitet sie mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen und macht ungehemmt Werbung – für Klamotten, Spielzeug, Lebensmittel oder den Baby-Strampler ihres Neugeborenen inklusive Affiliate-Link zum Nachshoppen.

Das Angriffspotenzial machen sich aber nicht nur Wünsches "Hater" zunutze. Comedian Oliver Pocher, der dafür bekannt ist, regelmäßig über Influencer herzuziehen, stichelt mit Vorliebe gegen die Inhalte und massiven Werbeplatzierungen der Mutter.

"Vollbratpfanne" vs. "Mobber-Dreamteam"

Erst kürzlich stellte Pocher Wünsche für ihre Strampler-Werbung bloß: "Das Kind nach gerade einmal zwei Tagen für die erste Kooperation nutzen... Voll-Bratpfanne bleibt Voll-Bratpfanne!", sagte er, woraufhin Wünsche Pocher und seine Frau Amira als "Mobber-Dreamteam" bezeichnete, die mit ihren Lästereien eine "Hate-Welle" auslösen würden, die "unnormal" sei. Wünsche sagte damals, ihr sei im Zuge Pochers Bloßstellung sogar mit dem Tod gedroht worden. "Mir wurden Dinge geschrieben wie: 'Ich hoffe, dein Baby kommt behindert auf die Welt oder stirbt bei der Geburt'", erzählte sie auf Instagram bestürzt.

Ungehemmt, offen und ehrlich

Dennoch lässt sie sich von der Menge an Kritik und Hass bislang nicht beeinflussen. Sie teilt weiterhin Inhalte zu den Themen Familie, Mama-Sein und Schwangerschaft, spricht über Hämorrhoiden, Inkontinenz und ihren "Schwabbelbauch" nach der Geburt und teilt jeden Aspekt ihres Lebens unzensiert und ohne Hemmungen. Und genau das scheint es zu sein, was ihre Follower so sehr an ihr schätzen: ihre unzensierte Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang mit Themen, über die gesellschaftlich immer noch gehemmt gesprochen wird.

Die Liste der umstrittenen Online-Auftritte von Wünsche ist lang. Auf jedes "Fauxpas" der 31-Jährigen folgt eine kontroverse Diskussion zwischen ihren Fans und Hatern – wie auch jetzt, beim Thema Abtreibung. Wünsche polarisiert mit ihrer Präsenz – steht dabei aber immer selbstbewusst zu ihren Taten und Entscheidungen. Doch wie die Influencerin erzählt, war das nicht immer so.

Ein langer Weg zum Erfolg

Schon öfter hat die Mutter über ihre Jugend gesprochen, in der es ihr sehr lange nicht gut ging. Aufgewachsen ist Anne Wünsche zusammen mit drei Brüdern im brandenburgischen Cottbus. Nach der Schule machte die Influencerin "ein bisschen Party", wie sie auf ihrer Webseite schreibt, und sammelte zeitgleich berufliche Erfahrung mit verschiedenen Praktika. Doch bis sie ihren Weg gefunden hatte, dauerte es. Lange hatte sie keine Perspektive, erzählt sie. Sie konnte ihre Miete kaum bezahlen und dachte sogar darüber nach, sich das Leben zu nehmen.

Erst ab ihrer festen Rolle bei "Berlin – Tag und Nacht" im Jahr 2011 ging es für sie langsam bergauf. Bis 2015 verkörperte sie die junge Mutter Hanna Fischer, unterbrach die Sendung dann kurzzeitig im Zuge ihrer Schwangerschaft mit Tochter Miley, um sie 2015 – nach ihrer zweiten Schwangerschaft mit Juna – dann aber endgültig zu verlassen. Beide Kinder stammen aus der Ehe mit Influencer und Sänger Henning Merten, mit dem Wünsche von 2011 bis 2019 liiert war. Wie sie im Gespräch mit RTL erzählt, habe sie erst 2018 genug Geld verdient. Ein Jahr später gründete sie dann ihre erste Firma – "Da hat es dann das erste Mal so einen Aufschwung gegeben, dass ich nach der Miete auch mal ein bisschen mehr Geld übrig hatte", denkt sie zurück.

"Ich kämpfe einfach dafür"

Der Schauspielerei widmete sie sich dann wieder im Jahr 2018 in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in der sie eine Gastrolle übernahm. Zudem war sie als Synchronsprecherin für die Filme "King Arthur: Legend of the Sword" und "My Little Pony – Der Film" tätig. Zum zehnjährigen Jubiläum von "Berlin – Tag & Nacht" im September 2021 kehrte Wünsche als Hanna zusammen mit ihrer Tochter Miley als Serientochter Joanna in die Sendung zurück. Seit 2021 ist sie mit Synchronsprecher Karim El Kammouchi zusammen, mit dem sie 2022 ihr drittes Kind – Sohn Sávio – bekam.

"Ich kämpfe einfach dafür und ich lass mir von niemandem mehr sagen, dass ich etwas nicht kann oder etwas nicht schaffe", äußert sie im Hinblick auf die Menge an Hatern, die ihr nicht wohlgesonnen sind. "Ich weiß einfach, dass das nicht meine Grenzen sind, sondern deren Grenzen."

Damals das "stille Mäuschen", heute Geschäftsfrau

Ihr Selbstbewusstsein zieht sie aus den Dingen, die sie in ihrem Leben schon erreicht hat. Dafür sei sie dankbar, wie sie auf Social Media immer wieder betont. "Ich habe gestern für mein XXL-Projekt eine neue Firma gegründet. Ich habe jetzt zwei Firmen!", berichtet sie im März auf Instagram und weiter: "Ich hatte deshalb auch noch einen kurzen Sentimentalen, weil es einfach SO krass ist! Ich bin 31, habe drei Kinder, ich habe zwei Firmen." Das sei für Wünsche nicht selbstverständlich, da sie damals in der Schule immer "das kleine stille Mäuschen" gewesen sei, an das niemand geglaubt habe.

Neben ihren Social-Media-Kanälen betreibt Wünsche ihren Onlineshop "Glitzer im Kopf", in dem sie Merchandising-Produkte der gleichnamigen Marke wie Tassen, Bücher oder Kalender zum Kauf anbietet. Zudem möchte die Influencerin in Kürze ein eigenes Café in Berlin eröffnen.

Quellen: "Instagram", "RTL"