Anne Wünsche verteidigt Post über ihre Abtreibung: "Ich wollte nicht so tun, als wäre nichts"

Influencerin Anne Wünsche verteidigt Post über ihre Abtreibung: "Ich wollte nicht so tun, als wäre nichts"

von Eugen Epp Influencerin Anne Wünsche hat öffentlich bekanntgegeben, dass sie ihr Kind abtreiben will. Dafür gab es viel Kritik – doch Wünsche verteidigt ihren Schritt.

Anne Wünsche ist schwanger – und möchte das Kind abtreiben. Das hat die Influencerin, bekannt aus der Serie "Berlin – Tag und Nacht", auf Instagram verkündet. "Ich kann es nicht behalten", schrieb sie. Daraufhin hatte die 31-Jährige viel Kritik von Usern einstecken müssen, sowohl für ihre Entscheidung als auch für ihren öffentlichen Umgang mit dem Thema.

In ihrer Instagram-Story wandte sich Wünsche an ihre Follower und verteidigte den Schritt. "Ich habe mich bewusst für diesen öffentlichen Weg entschieden", stellte sie klar. "Ich hätte es auch geheim halten können." Aber: "Ich wollte nicht so tun, als wäre nichts." Ihr sei es wichtig, mit dem Thema "komplett ehrlich" umzugehen, erklärte die Mutter von drei Kindern.

Anne Wünsche geht mit Abtreibung an die Öffentlichkeit

Was es bedeuten würde, ihre Entscheidung für eine Abtreibung öffentlich bekannt zu machen, sei ihr bewusst gewesen, sagte Wünsche – auch, wie viel Hass und Kritik sie dafür in den Medien und auf Instagram bekommen würde. Sie wolle aber anderen Frauen, die sich in der gleichen Situation befinden, Mut machen.

Erneut verteidigte Wünsche auch ihre Entscheidung, das Kind abtreiben zu wollen. "Ich bin der Meinung, dass es Gründe gibt, wenn man sich für diesen Weg entscheidet", so die 31-Jährige. "Ich habe dafür Verständnis, wenn es andere nicht tun würden. Das ist deren Leben und Vorstellung. Aber man sollte auch Verständnis für Frauen haben, die eine andere Meinung haben." Dieser Weg sei für keine Frau einfach.

Anne Wünsche: "Mein Leben läuft trotzdem weiter"

Einmischung von außen verbittet sich die Schauspielerin und Influencerin ohnehin. "Mein Leben hat nichts mit deinem Leben zu tun. Mein Körper hat nichts mit deinem Körper zu tun. Meine Entscheidung hat nichts mit deiner Entscheidung zu tun", erklärte sie auf Instagram. Ihre Follower wolle sie auch weiterhin mitnehmen, "soweit ich es für richtig halte". Ihre Entscheidung steht offenbar fest – sie habe alle Optionen sorgfältig abgewägt, erklärte Wünsche. Jetzt will sie nach vorne blicken: "Mein Leben läuft trotzdem weiter."

Zuvor hatte Anne Wünsche in einem emotionalen Instagram-Post ihre Schwangerschaft bekanntgegeben und sogleich erklärt, dass sie eine Abtreibung vornehmen lassen wolle. "Es würde einfach nicht funktionieren", schrieb Wünsche. Sie habe bereits drei Kinder und könne "niemals allen gerecht werden."

