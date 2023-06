von Eugen Epp Nach ihrem Auftritt bei "Immer wieder sonntags" wurde Sängerin Annemarie Eilfeld ins Krankenhaus eingeliefert. Bei hohen Temperaturen hatte sie einen Hitzschlag erlitten.

Am Sonntag war Annemarie Eilfeld noch in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" zu sehen und stellte ihren neuen Song vor. Einen Tag später machten sich die Fans jedoch Sorgen um die Sängerin: Eilfeld postete in ihrer Instagram-Story ein Bild aus dem Krankenhaus, mit einer Infusion im Arm.

"Musste heute früh ins Krankenhaus – konnte gestern und heute nicht mal Wasser drinbehalten und war total kraftlos", schrieb sie dazu, gab jedoch auch gleich Entwarnung: "Macht euch aber keine Sorgen, hier geben alle ihr Bestes, mir zu helfen." Der "Bild" erzählte die 33-Jährige, dass ihr offenbar die Hitze bei dem Fernseh-Auftritt den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Die Ärzte gingen von einem "Hitzschlag in Verbindung mit zu viel Stress" aus.

Schlagersängerin Annemarie Eilfeld erleidet Hitzschlag

Während der Schlager-Sendung von Moderator Stefan Mross aus dem Europapark Rust war Eilfeld Temperaturen von 30 Grad ausgesetzt gewesen und hatte wohl zu wenig getrunken. Die Folge: Dehydrierung. Das merkte Eilfeld aber erst am Abend, als sie schon wieder zu Hause in Sachsen-Anhalt war – mit Übelkeit, Kopfschmerzen und allgemeinem Unwohlsein.

Hits mit langem Atem Charts-Dauerbrenner: Apache 207 ist die neue Nummer eins – aber er hat harte Konkurrenz 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Platz 10: "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" (DJ Ötzi & Nik P.) Ein absoluter Skihütten-Party-Klassiker, der sich nach seiner Veröffentlichung 2007 107 Wochen lang in den Top 100 der Charts hielt – DJ Ötzi knackte damals als erster die Zwei-Jahre-Marke. Mehr

"Ich musste mich ständig übergeben und konnte nicht mehr stehen. Es ging ganz schlimm bergab mit mir", beschrieb sie der "Bild" ihre körperliche Verfassung. Ihre Mutter brachte sie dann am frühen Montagmorgen in die Notaufnahme. Vorerst muss Eilfeld zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen noch in der Klinik in Zerbst bleiben. In Zukunft will die Sängerin, die 2009 durch ihre Teilnahme in der sechsten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, bei großer Hitze vorsichtiger sein. Das bedeutet vor allem: öfter mal den Schatten suchen und mehr Flüssigkeit zu sich nehmen.

Quellen: "Bild" / Annemarie Eilfeld auf Instagram

Sehen Sie im Video: Seine Drogensucht schwingt bei Schlager-Star Nino de Angelo immer mit. Im Interview mit RTL spricht er jetzt darüber, wie ihn seine Dämonen fast in den Suizid getrieben hätten.