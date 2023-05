Die ehemalige Porno-Darstellerin Annina Ucatis-Semmelhaack hat bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein einen Wahlsieg feiern dürfen.

Die ehemalige Porno- und Reality-TV-Darstellerin Annina Ucatis-Semmelhaack (47) hat am Sonntag in Schleswig-Holstein einen Wahlerfolg feiern dürfen. Die FDP-Politikerin wurde bei den Kommunalwahlen in das Stadtverordnetenkollegium der 52.000-Einwohner-Stadt Elmshorn, nordwestlich von Hamburg, gewählt. Das geht aus dem offiziellen Wahlergebnis der Gemeinde hervor, die bereits veröffentlicht wurden.

Der ehemalige Erotik-Star und frühere "Big Brother"-Teilnehmer kandidierte auf Listenplatz zwei der FDP, die in Elmshorn 10,4 Prozent der Stimmen einheimste. Es ist das erste politische Amt, das Annina Ucatis-Semmelhaack einnehmen wird. Auf der Wahlparty der FDP am Abend im Café Vormstegen sagte die Wahlsiegerin der "Bild"-Zeitung: "Ich bin total happy, der harte Wahlkampfeinsatz hat sich gelohnt. Ich werde meine Wähler nicht enttäuschen."

Annina Ucatis-Semmelhaack hing 2009 ihre Porno-Karriere an den Nagel

Annina Ucatis-Semmelhaack ist seit November 2022 mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold (45) aus Mecklenburg-Vorpommern liiert, den sie bei einem Praktikum in seinem Bundestagsbüro kennenlernte. Zuvor war sie mit dem Millionär Theodor Semmelhaack (65) verheiratet. Seit Ende der 90er-Jahre war Ucatis bereits als Erotik-Model, später auch als Porno-Darstellerin aktiv. Darüber hinaus hatte sie zahlreiche Auftritte im Trash-TV. Neben ihrem "Big Brother"-Engagement im Jahr 2009 gab es auf RTLzwei unter anderem auch ihre eigene Doku-Soap "Annina und Sascha in Love".

Auch in den VOX-Formaten "Das perfekte Promi-Dinner" und "mieten, kaufen, wohnen" war Ucatis bereits zu sehen. Zudem trat sie im November 2012 mit ihrer ehemaligen "Big Brother"-Mitbewohnerin Jana bei der RTL-Show "Das Supertalent" auf. Im Juni 2013 lief außerdem ihre RTLzwei-Show "Miami heiß - Anninas American Dream". Ihre Porno-Karriere hängte sie offiziell im Jahr 2009 an den Nagel.