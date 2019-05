17 Selfies am Stück: Ansel Elgort (25, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") hat seine Instagram-Fans mit einer merkwürdigen Foto-Reihe überrascht. Innerhalb weniger Minuten postete der Schauspieler am Dienstagabend 17 Schnappschüsse, die ihn in verschiedenen Selfie-Positionen zeigen. Oberkörperfrei blickt er auf jedem Bild mit strengem Blick in die Kamera.

Seine Fans lässt der Schauspieler bisher ohne jede Erklärung zurück: Keines der Bilder hat eine Bildunterschrift. Viele seiner Anhänger machen sich Sorgen und fragen unter den Fotos, ob mit dem Schauspieler alles in Ordnung sei oder ob er womöglich gehackt wurde. Die Flut an Bildern kommt durchaus überraschend, da Elgort zuvor letztmals am 26. April einen Post veröffentlicht hatte.