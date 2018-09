Star-Koch Anthony Bourdain (1956-2018), der sich vor allem als Moderator der Kochsendung "Parts Unknown" (CNN) samt zugehörigem Online-Spin-off international einen Namen machte, ist bei den Creative Arts Emmy Awards posthum mit sechs Preisen geehrt worden. Doch damit nicht genug, der verstorbene US-Amerikaner setzte sich in jeder Kategorie durch, in der er nominiert war.

Ausgezeichnet wurden er und seine Show mit den Preisen für die beste Informationsserie, Drehbuch, Bildbearbeitung, zwei Preise für den Ton sowie der persönliche Preis für die beste Reality-Show ("Emmy for best short-form nonfiction or reality show for Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown"). Zudem wurde seiner in vielen Dankesreden gedacht.

Anthony Bourdain hatte sich am 8. Juni in seinem Hotelzimmer im französischen Kaysersberg Vignoble das Leben genommen. Für "Parts Unknown"-Dreharbeiten war er damals in Frankreich.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111