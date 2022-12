Fans können auf Instagram einen gut gelaunten und topfitten Anthony Hopkins bestaunen. Der 84-Jährige schwingt an Weihnachten das Tanzbein.

84 Jahre alt und tanzt noch immer leidenschaftlich gern: Oscarpreisträger Sir Anthony Hopkins begeistert an Weihnachten mit einem unterhaltsamen Video auf Instagram. Darin schwingt der britische Schauspieler samt roter Paillettenweihnachtsmütze und leger in Jeans und Karohemd gekleidet in seiner heimischen Küche das Tanzbein.

Im Hintergrund ist der Song "Dance Me to the End of Love" von Leonard Cohen zu hören, während Hopkins sich zur Musik bewegt und abschließend in die Kamera lächelt. "Frei geboren. Frei sein. Schöne Festtage", schreibt der Filmstar.

Hugh Jackman und Naomi Campbell feiern Sir Anthony Hopkins

Der Clip ist auch Hopkins' Schauspielkollegen Hugh Jackman (54) nicht entgangen. "Frohe Weihnachten, Tony", schreibt der Australier. Topmodel Naomi Campbell (52) zeigt sich ebenfalls begeistert: "Frohe Weihnachten, Sir Anthony Hopkins. Dein Licht scheint hell", kommentiert die Britin den Beitrag.

Neben Weihnachten und Silvester hat Hopkins dieses Jahr noch einen weiteren Grund zum Feiern: Am 31. Dezember wird er 85 Jahre alt.