von Christina Klein Sir Anthony Hopkins findet bei Instagram anlässlich seines 47. Jahrestages der Nüchternheit deutliche Worte über seine Alkoholiker Vergangenheit.

Er war 37 Jahre alt, als sein Leben fast ein Ende nahm und er das Trinken an den Nagel hing. Wie viele Filme hätte der gefeierte Hollywood-Schauspieler nicht drehen können, wenn er für sich selber nicht die Reißleine gezogen hätte, denn er gesteht, dass er sich damals fast zu Tode getrunken habe.

47 Jahre ist Hopkins nun schon nüchtern und er ist stolz drauf, wie sein aktuelles Posting bei Instagram zeigt. Der "Das Schweigen der Lämmer"-Star spricht in einem dreiminütigen Videoclip Klartext mit seinen Followern. Er feiert bald ein halbes Jahrhundert Abstinenz und gerade zum Jahreswechsel gibt er anderen Menschen auf diese Art und Weise Tipps. Er verrät seinen Followern, wie sie stärker werden können und sich nicht von anderen in einen Strudel Negativität und im Zweifel auch Alkoholkonsum zur Bekämpfung schlechter Stimmung ziehen lassen sollen.

Anthony Hopkins rät stark von toxischen Verbindungen und deren Folgen ab

Die Message, dass er dieses besondere Jubiläum feiert, soll keine schwere Nachricht sein, sagt der 84-Jährige, sondern eine hilfreiche. "Ich bin ein genesener Alkoholiker und ich weiß, dass manche Menschen straucheln. In der heutigen Zeit von Cancel Culture, Hass und Mobbing, sage ich euch: Seid nett zu euch selbst. Bleibt fern von toxischen Menschen und lebt euer Leben. Seid stolz auf euer Leben", so Hopkins.

"47 Jahre zuvor befand ich mich in einer verzweifelten Lage und hatte wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben, als ich noch in den Fängen der Sucht war", berichtet er. Weiterhin erzählt der Schauspieler, dass er es geschafft hat sich ein Leben aufzubauen, wo ihn niemand schikaniert. Diese Message ist dem 84-Jährigen besonders wichtig, er richtet sich an alle Menschen, die von außen negativ beeinflusst werden: "Du musst stolz auf dich selbst sein, hör nicht auf solche Menschen, lass dich nicht runterziehen. Auch Depressionen sind ein Teil des Lebens, genauso Ängste. Das Leben kann taff sein. Aber wenn du Hilfe brauchst, egal ob mit einer Sucht oder einem Problem, dann sprich mit jemandem, den du respektierst."

Quelle: Instagram