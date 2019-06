Bekannt wurde sie als süße Sekretärin Saskia Huber aus der RTL-Serie "Unter uns", in der Juli-Ausgabe des Männermagazins "Playboy" zeigt sich Antonia Michalsky (28) nun von einer ganz anderen Seite. Nur mit einem schwarzen Slip und High Heels bekleidet ziert sie das Titelbild und verrät im Interview, dass sie - anders als Saskia - auf eine Märchenhochzeit pfeift, welche Rollen sie gerne spielen würde und auf welchen Männertyp sie steht.

Hochzeit nicht ausgeschlossen - aber bloß nicht zu kitschig

Ihre Figur Saskia feierte in "Unter uns" gerade Traumhochzeit, doch für Michalsky ist das derzeit kein Thema. Obwohl sie es für die Zukunft nicht generell ausschließen wolle, sei sie "ganz froh, unverheiratet zu sein". Sie glaube außerdem, keine "Märchenhochzeit mit Pferdekutsche und weißem Prinzessinnenkleid" zu brauchen.

Auch in Sachen Karriere liebäugelt sie weniger mit der Romantik als mit "starken Frauenrollen" wie die Titelrolle in "Erin Brockovich", gespielt von Julia Roberts, oder die von Kate Beckinsale in der Serie "The Widow". "Ich finde, es gibt zu wenige starke und interessante Frauenrollen im Kino."

Sind kreative Menschen besser im Bett?

So viel zur Karriere - doch was muss ein Mann mitbringen, um bei Michalsky Eindruck zu schinden? Viel wichtiger als Äußerlichkeiten sind der Schauspielerin Dinge wie Charisma oder Leidenschaft. "Ein Mann sollte für etwas brennen." Indes stimmt sie der These zu, dass kreative Menschen besser im Bett sind: "Vielleicht deshalb, weil sich kreative Menschen gern auf neue Dinge einlassen."

