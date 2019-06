Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes konnte der spanische Schauspieler Antonio Banderas (58, "Interview mit einem Vampir") für seine Performance in "Leid und Herrlichkeit" (Dt. Kinostart: 25. Juli) den Preis als bester Darsteller entgegennehmen. Ende Juni folgt die nächste Auszeichnung: Beim Filmfest München wird er den Ehrenpreis, den CineMerit Award, erhalten.

"Wir freuen uns sehr, Antonio Banderas an diesem Höhepunkt seiner Karriere beim Filmfest in München begrüßen zu dürfen", wird Festivalleiterin Diana Iljin in einer Pressemitteilung zitiert. Am 29. Juni 2019 findet die Verleihung in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Nicht nur Banderas ist 2019 Ehrenpreisträger, auch der Brite Ralph Fiennes (56, "Der englische Patient") holt sich seinen CineMerit Award in München persönlich ab.