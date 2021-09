Antonio Banderas mit Nicole Kimpel in Venedig.

Antonio Banderas zeigte sich mit Nicole Kimpel bei der Premiere von "Official Competition". Das Paar legte einen glamourösen Auftritt hin.

Antonio Banderas (61) feierte am Samstagabend (4. September) die Premiere von "Official Competition" bei den Filmfestspielen von Venedig. Seine langjährige Partnerin, die deutsch-niederländische Anlageberaterin Nicole Kimpel (40), begleitete ihn zur Premiere der Satire, in der Banderas den Schauspieler Félix Rivero mimt.

Banderas setzte für die Premierenfeier klassisch auf einen schwarzen Anzug mit farblich passender Krawatte und weißem Hemd. Kimpel strahlte neben ihm in einer bodenlangen Robe mit seitlichem Schlitz, einer kleinen Schleppe und tiefem Ausschnitt. Zu dem weißen Kleid, das mit silbernen Glitzer-Perlen besetzt war, kombinierte sie Riemchen-Stilettos und eine Clutch, beides ebenfalls in Weiß. Ihre langen Haare ließ sie offen und in leichten Wellen über die Schulter fallen.

Auch weitere Stars dabei

Neben dem Paar zeigten sich weitere Stars bei der Filmpremiere, darunter Penélope Cruz (47), die die Hauptrolle der Lola Cuevas spielt, Oscar Martínez (71), der neben Banderas und Cruz zu sehen ist, Hailee Steinfeld (24) und Barbara Palvin (27).