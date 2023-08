Jason Momoa und John Travolta mögen wohl auch härtere Klänge. Die beiden Hollywood-Stars besuchten ein Konzert von Metallica.

Wenn Metallica in der Nähe spielen, lässt sich das auch manch Hollywood-Star nicht entgehen. Aquaman-Darsteller Jason Momoa (44) rockte am 25. August kräftig im SoFi Stadium in Inglewood ab. Dort traten die Metal-Größen im Rahmen der "M72 World Tour" zusammen mit Pantera und Mammoth WVH auf.

Momoa hatte bei dem Konzertbesuch offenbar keine Berührungsängste. Ein TikTok-Clip zeigt den Schauspieler im Moshpit während des Auftritts von Pantera. Drummer Charlie Benante (60) veröffentlichte zudem auf Instagram Eindrücke von hinter den Kulissen der Show. Es sei für ihn ein Highlight gewesen, dass Momoa sich im Moshpit vergnügt habe, schreibt er dazu.

Die Bilder zeigen ihn aber nicht nur Backstage mit Momoa. Auch Megastar John Travolta (69), Schauspielerin Adria Arjona (31) oder Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (60) waren etwa vor Ort - genauso wie Tom Morello (59) von Rage Against the Machine, der ein Selfie mit Momoa aufnahm. Weitere Eindrücke gibt es unter anderem auf dem Instagram-Account von Pantera.

Metallica kommen 2024 wieder nach Deutschland

Am heutigen 27. August treten Metallica ein weiteres Mal im SoFi Stadium auf. Diesmal werden sie von den Bands Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills begleitet. Bis November stehen in diesem Jahr noch mehrere US-Konzerte auf dem Tourplan, darunter in Phoenix und Detroit.

2024 kommen Metallica dann wieder nach Europa. Laut Angaben auf der Homepage der Metal-Ikonen sind derzeit zwei Deutschlandkonzerte für kommendes Jahr geplant - am 24. und 26. Mai in München.