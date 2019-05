Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Mit diesem klangvollen Namen wird Baby Sussex fortan durchs Leben schreiten. Die Wahl darf als überraschend gelten, standen doch bei den britischen Buchmachern eher Klassiker wie Philip, Albert, James und Alexander hoch im Kurs - die Quote für Archie lag bei 1:100. Wer ein britisches Pfund auf den Namen setzte, bekommt nun 100 ausbezahlt.

Aus dem Namen von Baby Sussex lässt sich einiges herauslesen. "Archie" ist die Kurzform für "Archibald", die englische Form für den altdeutschen Namen "Erkenbald". Der setzt sich aus den Bestandteilen "erkan", was so viel bedeutet wie "ausgezeichnet", und "bald", was sich mit "kühn" oder "mutig" übersetzen lässt. Der kleine Archie ist also ein richtig Mutiger.

Für seinen Zweitnamen "Harrison" braucht es nicht unbedingt ein Namenslexikon. Der Name bedeutet ganz einfach "Harrys Sohn". Diese Form der Namensgebung findet sich vor allem im skandinavischen Sprachraum, etwa in Schweden. Zusammengenommen ließe sich "Archibald Harrison" also mit "der sehr mutige Sohn des Harry" übersetzen. Gleichzeitig spielt der Name mit den Wurzeln der englischen Sprache und Kultur, die ihre Ursprünge auch in der Einwanderung germanischer und skandinavischer Stämme findet.

Name zwischen Tradition und Moderne

Neben dem, für die Verhältnisse der britischen Monarchie, ungewöhnlichen Namen ist zudem auffällig, dass der kleine Archie Harrison keinen Titel trägt. Als erstgeborener Sohn von Prinz Harry (34) hätte Baby Sussex etwa der Graf von Dumbarton werden können, oder zumindest als Lord Archie Harrison Mountbatten-Windsor tituliert werden können.

Das wollten Harry und Meghan (37) offenbar nicht. Die britische Tageszeitung "The Sun" zitiert eine Quelle aus dem Umfeld der Royals mit den Worten: "Sie haben sich dafür entschieden, keinen Adelstitel zu verwenden." Die offizielle Anrede von Baby Sussex lautet daher nur "Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor".

Zumindest im Nachnamen blieben Eltern royalen Traditionen verpflichtet. Den Bindestrich-Nachnamen tragen alle direkten männlichen Nachkommen von Königin Elisabeth II. (93). Er setzt sich zusammen aus dem Nachnamen der Königin, Windsor, und dem ihres Ehemanns, Prinz Philip (97). Mountbatten ist übrigens die anglizierte Version dessen eigentlich deutschen Nachnamens: Battenberg.