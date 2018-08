Der Tod von Aretha Franklin (1942 - 2018, "Respect") am 16. August hat unzählige Menschen tief getroffen. Am heutigen Dienstag - und dem morgigen Mittwoch - können sich Fans noch einmal persönlich von ihr verabschieden. Der Leichnam der Soul-Legende wurde nun in einem goldenen Sarg im Charles H. Wright Museum für afroamerikanische Geschichte in Detroit aufgebahrt, wie unter anderem die "New York Post" berichtet.

Ein "Meer von Fans"

Die anwesenden Fans können der "Queen of Soul" vor ihrem offenen Sarg, so wie es in den Vereinigten Staaten oft üblich ist, ihren Respekt zollen. Tausende Trauernde haben bereits am Dienstag versucht, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Die Boulevardzeitung spricht von einer "gewaltigen Menschenmasse" und einem "Meer von Fans". Einige hätten sogar vor dem Museum übernachtet.

Franklin wird am Freitag, dem 31. August, in einer privaten Zeremonie beigesetzt, wie bereits zuvor berichtet wurde. Zu dieser werden neben Freunden und Familie der Sängerin auch zahlreiche Prominente im Greater Grace Temple in Detroit erwartet. So sollen unter anderem Stevie Wonder (68), Faith Hill (50) und Chaka Khan (65) laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" dort auftreten. Außerdem sei geplant, dass auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (72) während der Trauerfeier zu Wort kommen soll.