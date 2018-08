Dass der Sängerin Aretha Franklin zu Lebzeiten völlig zurecht der Titel "Queen of Soul" verliehen wurde, wird nach ihrem Ableben nur noch deutlicher. Denn während ihrer langjährigen Soul-Regentschaft hat die im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorbene Franklin namhafte Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens mit ihrer Musik berührt. Und so trauert neben einer ehemaligen First Lady auch ein Beatle und sogar Wolverine.

Hillary Clinton schrieb auf ihrem offiziellen Twitter-Account: "Ich betrauere heute den Verlust von Aretha Franklin, die ihren Geist und ihr Talent mit der Welt geteilt hat. Sie verdient nicht nur unseren Respekt, sondern auch unsere ewige Dankbarkeit dafür, unsere Augen, Ohren und Herzen geöffnet zu haben. Ruhe in ewigem Frieden, meine Freundin." Das Wort "Respekt" schrieb Clinton dabei in Großbuchstaben und bezog sich damit auf Franklins großen Hit "Respect".

Auch "X-Men"-Darsteller Hugh Jackman teilte der Twitter-Welt seine Trauer mit. Er postete dazu ein Video, das einen gemeinsamen Auftritt der beiden zeigt. Dazu schrieb er: "Eines der Highlights meiner Karriere war es, gemeinsam mit Aretha Franklin bei den Tony Awards zu singen. Eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Du wirst von allen vermisst werden."

Ihm gleich tat es Schauspiel-Kollegin Kate Hudson. Sie veröffentlichte ein Bild aus Franklins Jugend und attestierte: "Wie so viele andere teile ich die Trauer dieses Verlustes. Eine wahre Inspiration und ein ständiger Begleiter meiner Jugend." Und John Stamos ergänzte: "Sie war Musik. Seele, Anmut und Respekt."

Die Musikwelt weint

Natürlich trägt aber vor allem die Musikwelt derzeit Trauer. John Legend schrieb: "Ich salutiere der Königin. Die großartigste Stimme, die ich je gekannt habe." Und auch Mariah Carey "betet für die Königin des Soul". Ähnlich sehen es unter anderem Ricky Martin, Missy Elliott, Lenny Kravitz, Annie Lennox und Shania Twain.

Zwei weitere Musiklegenden haben sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Zum einen Barbra Streisand, die ein gemeinsames Foto mit Franklin veröffentlichte. Dazu steht geschrieben: "Dieses Bild wurde 2012 gemacht, als Aretha und ich bei einer Gedenkfeier für unseren Freund Marvin Hamlisch aufgetreten sind. Es ist schwer sich eine Welt ohne sie vorzustellen." Sowohl als Sängerin, aber auch als Bürgerrechtlerin habe Franklin die Welt zu einem besseren Ort gemacht.

Und auch Beatles-Sänger Paul McCartney meldete sich bereits zu Wort: "Lasst uns alle einen Moment innehalten und uns für das Leben von Aretha Franklin bedanken, die Königin unserer Seelen, die uns für viele, viele Jahre inspiriert hat. Wir werden sie vermissen, aber die Erinnerung an ihre Größe als Musikerin und an einen tollen Menschen wird auf ewig in uns weiterleben."