Seit Anfang des Jahres sollen Ariana Grande (27, "Thank u, next") und ihr neuer Freund Dalton Gomez liiert sein. Nun zeigt die Sängerin ihr Liebesglück in Form eines ersten Pärchenselfies. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat sie einen Schnappschuss veröffentlicht, der sie und den neuen Mann an ihrer Seite in inniger Umarmung zeigt. Das Selfie ist in einer Bilderreihe mit Fotos und Videos "versteckt", die Grande am Tag vor ihrem 27. Geburtstag am 26. Juni auf ihrem Profil geteilt hat.

"Fast 27", schrieb sie zu dem Post lediglich dazu. In ihrer Instagram-Story zeigte die Sängerin zudem ein Foto, auf dem sie auf dem Schoß ihres Liebsten sitzt. US-Medienberichten zufolge soll das Paar gemeinsam in Los Angeles in Corona-Isolation sein. Bereits im Musikvideo zu ihrem Song "Stuck With U" mit Justin Bieber (26) trat Grande mit ihrem neuen Freund auf, auch in einer Ankündigung zum Lied "Rain on Me" mit Lady Gaga (34) tauchte er auf.