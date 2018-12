Da geht selbst Internet-Riese YouTube in die Knie: Der Andrang auf Ariana Grandes (25) Video zu ihrem neuen Song "Thank u, next" war so groß, dass das Videoportal kurzzeitig überlastet war. Das gab das YouTube-Team in einem witzigen Tweet an die Künstlerin bekannt: "Das 'Thank u, next' Video ist so gut, dass es das Internet zerstört hat."

Ganz so weitreichend waren die Störungen natürlich nicht, die der neue Clip verursacht hat. Die zahlreichen Kommentare der Fans waren dann aber doch zu viel und so wurden sie erst mit großer Verzögerung angezeigt. Wie gefragt das Video ist, sieht man schnell bei einem Blick auf die Abrufzahlen. In rund 18 Stunden seit dem Upload haben bereits über 41,5 Millionen Menschen das Musikvideo zu "Thank u, next" gesehen, vier Millionen Daumen zeigen nach oben.