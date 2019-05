Popstar Ariana Grande (25, "No Tears Left to Cry") hat einen neuen Erfolg zu vermelden, den sie auf Twitter kommentierte. Ihr Song "thank u, next" vom gleichnamigen Album gehört nun zu den 100 meistgestreamten "Spotify"-Songs aller Zeiten. Unglaubliche 741 Millionen Mal wurde der Song weltweit schon über den schwedischen Streamingdienst abgespielt.

Das Lied erschien am 3. November 2018 als erste Singleauskopplung ihres aktuellen Albums, das am 8. Februar veröffentlicht wurde. Sowohl dieser Song als auch die dritte Single "7 rings" konnten jeweils die Spitzenposition der US-amerikanischen und UK-Charts erreichen, in Deutschland standen Rang 13 ("thank u, next") und 4 ("7 rings") zu Buche.