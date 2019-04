Gerade hat Ariana Grande (25, "7 Rings") zusammen mit Victoria Monét (25) ihren neuen Song "Monopoly" veröffentlicht. Eine Zeile des Songtextes sorgt seither für Aufruhr unter ihren Fans. Beide singen: "I like women and men" (dt.: "Ich mag Frauen und Männer"). Zahlreiche Social-Media-Nutzer teilen nun die Ansicht, dass Grande sich damit als bisexuell geoutet hat.

Eine "bisexuelle Legende"

Ein Twitter-Nutzer bezeichnete die Sängerin etwa als "bisexuelle Legende", ein anderer hält sie für eine "bisexuelle Ikone". Ein weiterer Nutzer fragte stellvertretend für viele weitere: "Also ist Ariana Grande jetzt bisexuell, oder nicht? Weiß jemand Bescheid?"

Das sagt sie selbst dazu

Bei all dem Gefrage und den Spekulationen blieb auch Ariana Grande nicht still. Ein Fan schrieb: "Ariana muss sich keinen Stempel aufdrücken lassen, aber sie hat gesagt, was sie gesagt hat." Darauf antwortete Grande direkt, dass sie sich noch nie auf irgendetwas habe abstempeln lassen und auch jetzt sich nicht so fühle, als ob dies nötig sei. "Was in Ordnung ist", wie sie selbst erklärte.