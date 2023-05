Ariana Grande gewährt seltene Einblicke in ihre Ehe. Zum zweiten Hochzeitstag postete sie ein Kuss-Bild und eine Liebeserklärung.

Sängerin Ariana Grande (29) zelebriert ihren zweiten Hochzeitstag auch öffentlich. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ein Kuss-Foto mit Ehemann Dalton Gomez (27) und schrieb dazu: "Ich liebe ihn so sehr."

Heimliche Hochzeit 2021

Die Sängerin und der Immobilienmakler gaben sich am 15. Mai 2021 in Montecito im kleinen Kreis das Jawort. Erst später verkündete sie der Öffentlichkeit, dass sie unter der Haube ist. Das Paar zeigt sich selten in der Öffentlichkeit und möchte sein Privatleben für sich genießen. Doch zum zweiten Hochzeitstag machte Ariana Grande eine Ausnahme. In einer inzwischen gelöschten Story auf ihrer Instagram-Seite teilte sie am 15. Mai ein Kuss-Foto von der Hochzeit. Dazu schrieb sie: "Ich liebe ihn so sehr". Sie fügte eine "2" und ein Herz hinzu. Außerdem erinnerte sie noch an ein weiteres privates Detail: "3,5 Jahre zusammen".

Ariana Grande dreht für "Wicked"

Wie die "Daily Mail" berichtet, dreht die Sängerin derzeit im britischen Buckingham. Das Broadway-Musical "Wicked" wird verfilmt. In den Hauptrollen sind außerdem Cynthia Evrio, Kristin Chenoweth, Michelle Yeoh und Jonathan Bailey zu sehen. Der zweiteilige Film ist ein Prequel zum "Zauberer von Oz". Der erste Teil soll am 27. November 2024 erscheinen, der zweite Teil am 25. Dezember 2025.