US-Star Ariana Grande (25, "thank u, next") ist krank und muss zwei Konzerte verschieben. Das gab sie in einer Instagram-Story persönlich bekannt: "Tampa & Orlando. Ich bin heute unglaublich krank aufgewacht, bin zu meinem Arzt hier geeilt und bin aufgefordert worden, diese Shows heute Abend und morgen zu verschieben. Ich bin mehr als am Boden zerstört."

Der Veranstalter Live Nation retweetete den Post und gab gleichzeitig die Ersatztermine bekannt: "Ariana Grandes 'Sweetener'-Welttour-Termine heute in Tampa (Amalie Arena) und morgen, 29. Mai, in Orlando (Amway Center) wurden wegen Krankheit verschoben. Die neuen Show-Termine sind der 24.11. in Tampa und der 25.11. in Orlando. Ariana tut es leid, ihre Fans zu enttäuschen, und sie freut sich, diese im November zu sehen", heißt es in dem Post.

Ab 1. September kommt der US-Star im Rahmen einer Welttour auch für vier Konzerte (Köln, zweimal Hamburg, Berlin) nach Deutschland und eines nach Österreich (Wien).