Am 22. Mai 2017 wurden mehr als 800 Menschen bei einem Terroranschlag kurz nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande (26, "7 Rings") verletzt. Ein Selbstmordattentäter hatte im Foyer einer Arena in Manchester gegen 22:30 Uhr eine Bombe gezündet und damit 22 Menschen - darunter viele Kinder und Jugendliche - und sich selbst in den Tod gerissen.

Kein einziger Tag

Grande, die bei dem Anschlag nicht verletzt wurde, erinnert kurz vor dem Jahrestag in einer Instagram Story an das schreckliche Ereignis. Sie wolle sich einen Moment nehmen, um jedem "meine Liebe zu senden, der die Traurigkeit und die enorme Schwere dieses Jahrestages fühlt, der in dieser Woche ansteht".

Es vergehe kein einziger Tag, an dem nicht "alle von uns" immer noch davon betroffen seien, schreibt die Sängerin weiter. "Ich werde die ganze Woche sowie am Wochenende an euch denken. Mein Herz, meine Gedanken, meine Gebete sind immer bei Euch."