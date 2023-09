Ariana Grande hat keine Lust mehr sich hinter Botox, Lipfillern und dickem Makeup zu verstecken. Stattdessen arbeitet sie jetzt daran, möglichst viele Falten zu bekommen.

Das Rampenlicht verzeiht keinen Pickel, keine Falte. Jeder kleine vermeintliche Makel der Stars wird ausgeschlachtet. Auch Ariana Grande tappte in die Falle, immer perfekt sein zu wollen – und half ordentlich nach. In einem Video der "Vogue", in dem Grande über ihre Beauty-Geheimnisse spricht, gibt die 30-jährige Sängerin und Schauspielerin jetzt unter Tränen zu, tonnenweise Filler in den Lippen zu haben. Auch mit Botox habe sie jahrelang nachgeholfen. Eine Tatsache, die sie heute zu bereuen scheint.

"Ich habe 2018 damit aufgehört, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich mich verstecken", so Grande in dem emotionalen Clip. Schönheit sei für sie etwas gewesen, hinter dem sie sich habe verbergen können. Dazu gehörte auch eine wallende Haarmähne und dickes Augen-Makeup – je mehr desto besser. Sie finde diesen Stil zwar ab und zu noch immer schön, inzwischen mag sie es aber eher zurückhaltender und sehe aktuell keine Notwendigkeit mehr, Beauty-Eingriffe vornehmen zu lassen. Vor allem auch, weil sie nicht mehr dahinterstehe, warum sie sie damals hatte vornehmen lassen. "Ich mag es nicht mehr, dass ich es habe machen lassen, weil ich mich dahinter verstecken wollte", sagt sie. "Ich betrachte es jetzt mehr als eine Form mich selbst auszudrücken und als Möglichkeit zu betonen, was da ist."

Ariane Grande schwört Beauty-Eingriffen ab – naja, fast

Damals allerdings sei sie jung gewesen, habe noch nicht gut damit umgehen können, dass ihr Auftreten ständig bewertet und kritisiert wurde, sobald sie sich öffentlich zeigte. "Wenn man 17 ist und Leute ständig etwas über dein Aussehen zu sagen haben, dann weißt du noch nicht, wo es sich lohnt hinzuhören und wo nicht", sagt Grande. Mittlerweile steht der US-Star nicht nur zu seinen Fältchen, Grande kultiviert sie regelrecht und will am liebsten noch viel mehr davon. Es seien wohlverdiente Tränen- und Lachfalten, erklärte sie. "Ich hoffe, meine Lachfalten werden tiefer und tiefer. Und ich lache mehr und mehr und ich denke einfach, dass Altern eine so schöne Sache sein kann."

Die Beziehung zu Schönheit sei etwas sehr persönliches. "Wir wollen hier über Schönheitsgeheimnisse sprechen. Aber ist das Geheimnis nicht viel mehr, dass wir uns alle einfach nur gut fühlen und geliebt werden wollen?" Grande selbst schließt nicht aus, irgendwann noch einmal etwas an sich machen zu lassen. "Ob ich mir in zehn Jahren das Gesicht liften lasse? Vielleicht, ja!", verleugnet sie nicht. Noch seien das aber nur Gedankenspiele.