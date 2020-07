US-Schauspieler Armie Hammer (33, "Call Me by Your Name") und seine Ehefrau Elizabeth Chambers (37) gehen fortan getrennte Wege. Via Instagram haben die beiden am Freitag ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. "Dreizehn Jahre als beste Freunde, Seelenverwandte, Partner und dann Eltern", schrieb Hammer zu einem gemeinsamen Foto der beiden, dessen Aufnahmedatum schon einige Jahre zurückliegen muss.

"Es war eine unglaubliche Reise, aber gemeinsam haben wir beschlossen, das Blatt zu wenden und unsere Ehe zu beenden." 2010 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Ihre Kinder, Tochter Harper (geb. 2014) und Sohn Ford (geb. 2017), machten das Familienglück perfekt und sollen für sie "als Co-Eltern und liebe Freunde" auch weiter erste Priorität bleiben.