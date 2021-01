Schauspieler Armie Hammer konnte seine Kindern monatelang nicht sehen - nun ist er wieder mit ihnen vereint, wie er auf Instagram schreibt.

Schauspieler Armie Hammer (34, "Call Me By Your Name") ist wieder mit seinen Kindern und seiner Ex Elizabeth Chambers (38) am selben Ort. Die Familie trifft sich derzeit auf den Kaimaninseln, nachdem Hammer zwei Wochen Quarantäne hinter sich gebracht hat. Auf Instagram postete er ein Bild vom Strand in der Karibik, auf dem er mit mehreren Menschen posiert. Dazu schreibt er: "Endlich frei!"

Seine Kinder, die sechsjährige Harper Grace und der dreijährige Ford Douglas Armand, sind nicht auf dem Foto. Aus gutem Grund, wie Hammer erklärt: "Ich bin mit meinen Kindern hier, aber als einen guten Vorsatz für das neue Jahr werde ich zur Sicherheit und zum Wohl meiner Kinder keine Bilder mehr von ihnen posten."

Flucht in die Karibik

Wer auf die Inselgruppe Cayman Islands im Karibischen Meer will, der muss sich prinzipiell 14 Tage lang in Quarantäne begeben und am 15. Tag einen PCR-Test durchführen lassen. Diese strikten Vorkehrungen haben dafür gesorgt, dass es bisher nur 338 Fälle gegeben hat.

Wohl ein Grund, warum Chambers gegen den Willen von Hammer beschlossen hatte, in der Karibik zu bleiben. In einem "New Years"-Post schrieb sie: "Frohes neues Jahr von dem Ort und den Leuten des Ortes, dank dem und denen ich durch das letzte Jahr gekommen bin. Und von dieser Insel, die Covid so unglaublich gut handhabt und meinen Babys und mir in dieser verrückten Zeit Sicherheit und einen Anschein von Normalität gibt."

Journalistin Elizabeth Chambers hatte im Juli die Scheidung eingereicht. Zu Beginn des Corona-Lockdowns hatte Armie mit seiner Noch-Ehefrau (seit 2010) und den beiden Kindern gemeinsam die Zeit in der Karibik verbracht. Geplant war, dass die Familie zusammen zurück nach Los Angeles reist, doch Chambers wollte in der Karibik bleiben. Hammer hatte seine Kinder daher nun seit Monaten nicht mehr gesehen. Wie lange er in der Karibik bleiben kann, ist nicht bekannt.