US-Schauspieler Armie Hammer soll sich Ende Mai in eine Einrichtung in Florida in Reha begeben haben. Das meldet das Magazin "Variety Fair".

US-Schauspieler Armie Hammer (34, "Call Me By Your Name") soll in einer stationären Einrichtung in Florida eingecheckt haben, um sich dort wegen verschiedener Suchtprobleme behandeln zu lassen. Das meldet das Magazin "Variety Fair". Demnach hat er zugestimmt, so lange in Reha zu bleiben, wie es nötig ist, um gesund zu werden. Das soll er auch seiner von ihm getrenntlebenden Ehefrau, TV-Moderatorin Elizabeth Chambers (38), versprochen haben.

Zuletzt hatte Hammer viele Rollen in Kino- und TV-Produktionen oder am Broadway verloren, nachdem mehrere Frauen Vorwürfe des körperlichen und psychischen Missbrauchs durch den Star erhoben hatten. Die Polizei von Los Angeles ermittelt zudem wegen Vergewaltigungsanschuldigungen. Auch sein Management wandte sich von dem Schauspieler ab. Der weist indes alle Vorwürfe von sich.

Armie Hammer und Elizabeth Chambers waren seit 2007 liiert und seit 2010 verheiratet. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor, eine Tochter (geb. 2014) und ein Sohn (geb. 2017). Im Sommer 2020 gab das Paar via Instagram die Trennung bekannt.