Er ist als Schauspieler einer der ganz Großen und hat sogar Hollywood erobert. Doch nun mag er nicht mehr. Weltstar Armin Mueller- Stahl (87, "Die Manns") reizt die Schauspielerei nicht mehr. In einem seiner seltenen Interviews sagte er der "Super Illu": "Wenn man so viel Theater gespielt hat wie ich und so viele Filme gedreht hat - darunter auch sehr viele schlechte - dann ist man irgendwann satt. Selbst wenn einem gute Rollen in guten Filmen angeboten werden."

Doch noch immer reißen sich die Filmproduzenten um ihn: "Als ich gerade für ein paar Monate in Kalifornien war, hat man mir drei Rollen angeboten. Ich habe aber tatsächlich alles abgesagt. Auch wenn ich es schön fand, diese Angebote zu bekommen."

Großes Multitalent

Der 87-Jährige will sich in der nächsten Zeit um die Musik, Malerei und seine Familie kümmern. Er ist ein legendäres Multitalent. Schauspieler, Musiker, Poet, Maler. Vor vier Jahren hat er seine Memoiren geschrieben. Authentisch und ungeschönt. Er brauchte keinen Ghostwriter, das erledigte er selbst, denn er ist auch ein ausgezeichneter Schreiber. In "Dreimal Deutschland und zurück" (Hoffmann und Campe, 19,99 Euro) schildert er seinen Werde- und Lebensgang und beschreibt die lange Reise eines großen Mannes. Von Osten nach Westen. Von Tilsit, dort wo heute Russland beginnt, nach Prenzlau in der brandenburgischen Uckermark, dann nach Berlin und schließlich immer weiter nach Los Angeles.

Die bedeutendste Entscheidung seines Lebens

Mueller-Stahl, der 1997 für seine Rolle in "Shine - Der Weg ins Licht" für den Oscar nominiert war, lebt heute wahlweise in Kalifornien (Pacific Palisades), an der Ostsee (Sierksdorf) und in Berlin. Er ist in zweiter Ehe mit der Hautärztin Gabriele Scholz seit 45 Jahren verheiratet. Diese Ehe hält er für seinen größten Erfolg. Der " Super Illu" sagte er: "Dass ich mich damals für meine Frau entschieden habe, war die bedeutendste Entscheidung in meinem Leben. Es gibt keine bedeutendere. Gabriele ist eine warmherzige, intelligente Frau. Und wir haben nie versucht, uns gegenseitig zu ändern - und uns so belassen, wie wir sind."