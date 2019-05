Selbst alteingesessene Hollywood-Stars sind zuweilen noch zu faszinieren. So ist es nun Action-Star Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") in Wien ergangen. Er hat in der österreichischen Hauptstadt die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg getroffen. "Ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt, als ich Greta Thunberg traf", schrieb der 71-Jährige zu einem Foto mit der jungen Schwedin auf seinem Instagram-Account.

Beide nehmen in Wien am "R20 Austrian World Summit" teil. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien setzt sich seit Jahren für den Klimaschutz ein. 2010 hat Schwarzenegger in Kooperation mit den Vereinten Nationen die Umweltschutzorganisation "R20 Regions of Climate Action" gegründet. Greta Thunberg hat die "Fridays for Future"-Bewegung ins Leben gerufen.