Seit August ist Arnold Schwarzenegger Opa. Bei seinem ersten Enkelkind gerät er regelrecht ins Schwärmen: "Das Baby ist unglaublich hübsch."

Am 10. August 2020 haben Katherine Schwarzenegger (30) und ihr Ehemann, Schauspieler Chris Pratt (41, "Guardians of the Galaxy"), via Instagram die Geburt ihres ersten gemeinsames Kindes verkündet. Die Kleine Lyla Maria Schwarzenegger Pratt ist das erste Enkelkind von Arnold Schwarzenegger (73). Im Interview mit dem Magazin "Bunte" zeigt sich der "Terminator" ganz hingerissen von seiner Enkeltochter: "Das Baby ist unglaublich hübsch. Es ist wie eine dieser kleinen Hummel-Figuren."

"Katherine wird ganz sicher eine wunderbare Mutter"

Der ehemalige Mister Universum habe zu seinem neuen Dasein als Opa "sagenhaft viele Glückwünsche bekommen". Was ihn daran amüsiert: "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass man mir gratuliert für etwas, zu dem ich persönlich nichts beigetragen habe." Er freue sich "vor allem" für Tochter Katherine. "Sie ist eine wunderbare Frau geworden und wird ganz sicher eine wunderbare Mutter. Sie hat sich so sehr eine eigene Familie gewünscht", erzählt der gebürtige Österreicher.

Enkelin Lyla hat er bereits kurz nach der Geburt kennengelernt, wie er preisgibt. "Eine Stunde nachdem Katherine von der Entbindungsstation nach Hause kam, war ich bei ihr und sie hat mir das Baby in die Arme gelegt", erinnert sich der stolze Opa. Seine Tochter habe gemeint: "Du hast alles richtig mit mir gemacht, also wirst du auch alles richtig mit meinem Baby machen." Die Folge: "Ich habe eine halbe Stunde lang das Baby nicht mehr zurückgegeben."

Katherine stammt aus Schwarzeneggers Ehe mit Maria Shriver (64). Das Paar heiratete 1986, trennte sich 2011 und hat drei weitere gemeinsame Kinder: Christina (29), Patrick (27) und Christopher (23). Zudem hat der Schauspieler einen unehelichen Sohn, Joseph Baena (23).