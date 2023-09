Arnold Schwarzenegger hat in einem Interview über seine Beziehung zu Heather Milligan gesprochen und über seine Partnerin geschwärmt.

Arnold Schwarzenegger (76) hat private Einblicke in seine Beziehung zu Freundin Heather Milligan (48) gegeben. Im Interview mit dem US-Magazin "People" bezeichnet er die Partnerschaft mit der Physiotherapeutin als "fantastisch". Die beiden hätten viele Dinge gemeinsam und er halte große Stücke auf sie. "Ich finde es toll, dass sie gerne arbeitet. Sie ist unabhängig und einfach verdammt ehrgeizig."

Er bewundere seine Freundin dafür, dass sie es mit Studentenkrediten und Jobs wie Barkeeperin durch das College und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft geschafft habe. Auch sei sie die "treibende Kraft" in ihrer Familie und habe sich um ihre Eltern gekümmert, die beide an Krebs erkrankt waren. Zuletzt habe sich Milligan um die Pflege ihrer Großmutter gekümmert. "Jeden Abend telefoniert sie mindestens eine halbe Stunde mit ihr. So lernt man einen Menschen kennen - das Herz, das er hat."

Einladung zum Mittagessen

Milligan und Schwarzenegger lernten sich 2012 nach seiner Schulteroperation kennen, als er sich auf die Dreharbeiten zu "Escape Plan" mit Sylvester Stallone (77) vorbereitete. "Mein Arzt meinte, als ich ihn fragte, wie ich wieder schnell fit werde: 'Es gibt nur eine Person, das ist Heather - jeden Sportler schicke ich immer zu ihr, denn sie ist die Einzige, die wirklich weiß, wovon sie redet.'" Nachdem die Behandlung und der Dreh zum Film beendet gewesen seien, "rief ich sie an und lud sie zum Mittagessen ein, um mich zu bedanken. Und dann führte eins zum anderen", erzählt Schwarzenegger.

Der Schauspielstar sprach auch über seine freundschaftliche Beziehung zu seiner Ex-Frau Maria Shriver (67). "Wir sprechen immer über die Kinder, über die Feiertage, über Geburtstagsfeiern, Muttertagsfeiern und Weihnachten", erzählt er dem Magazin. "Auch wenn es eine andere Beziehung ist, gibt es für mich keinen Grund, etwas anderes als Liebe für sie zu empfinden."

Arnold Schwarzenegger hat fünf Kinder von zwei Frauen. Mit seiner Ex-Frau hat er neben Katherine (33) und Patrick Schwarzenegger (30) noch Tochter Christina (32) und Sohn Christopher (26). Aus einer außerehelichen Affäre mit seiner ehemaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena (62) stammt Sohn Joseph (25).