Arnold Schwarzenegger trauert um eines seiner Idole. Der Bodybuilder Kurt Marnul ist mit 94 Jahren gestorben.

Hätte es die Grazer Bodybuilder-Legende Kurt Marnul nicht gegeben, wer weiß, was aus Arnold Schwarzenegger (75) geworden wäre. Der Bodybuilder und Hollywood-Star trauert in den sozialen Medien, darunter auf Instagram, um sein Idol.

"Kurt Marnul, eines meiner ersten Fitness-Idole, ist gestorben", schreibt der 75-Jährige. In Gedanken sei Schwarzenegger bei der Familie des Verstorbenen. Seinen Followern beschreibt der ehemalige "Mr. Universum", wie er auf Marnul aufmerksam wurde - und wie er ihn kennengelernt hat.

Vom Zeitungsausschnitt zum Bankdrücken

Noch heute könne sich Schwarzenegger an den Tag erinnern, an dem sein Lehrer ihm in der Schule die Sportseite einer Zeitung gegeben habe. Damals sollte er sich eine abgedruckte Geschichte aussuchen und ein Essay darüber schreiben. "Ich habe diesen Kerl mit Brille gesehen, wie er einen Bankdrückrekord aufgestellt hat - und ich habe geschrieben, wie jemand, der vom Nacken nach oben wie ein Professor aussah, 190 Kilo beim Bankdrücken gestemmt hat."

Die Klasse habe damals über diese Zeile gelacht, sein gewecktes Interesse am Gewichtheben sei jedoch kein Witz gewesen, erklärt Schwarzenegger. Im gleichen Sommer hätten er und seine Freunde Marnul erstmals getroffen, der mit den Jungen gnädig gewesen sei, auch wenn er "Mister Austria" war und sie nur "kleine Teenager", die gerade erst am Anfang standen. Marnul sei eine Art Anführer für ihren kleinen "Gewichtheber-Stamm" gewesen. Er habe für die Jugendlichen ein Programm erstellt und sie inspiriert. Wegen Menschen wie Marnul wolle Schwarzenegger sich daher auch nicht einen "Selfmademan" nennen.

Laut eines Berichts der österreichischen "Kronen Zeitung" sei Marnul im Alter von 94 Jahren gestorben. Er habe demnach unter anderem bereits 1958 einen Klub für Bodybuilder gegründet und sei mehrfacher "Mister Austria" gewesen.