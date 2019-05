In dem Film "Kindergarten Cop" (1990) war Arnold Schwarzenegger (71) in einer seiner ikonischsten Filmrollen zu sehen. Jetzt legt er nach und übernimmt eine Sprechrolle in der Zeichentrick-Serie "Superhero Kindergarten". Die stammt aus der Feder des kürzlich verstorbenen Comiczeichners und "Spider-Man"-Schöpfers Stan Lee (1922-2018). "Es ist eine Ehre, [...] Vorschulkindern diese neue Gruppe an Superhelden vorzustellen und Stans kreatives Erbe weiterzutragen", sagte er laut dem US-Branchenblatt "Variety".

Ein herausstechender Aspekt an der Serie sei, dass diese nicht nur Action und Comedy biete, sondern auch viele wertvolle Lektionen, die man dabei lernen würde. Schwarzenegger soll Arnold Armstrong sprechen, einen ehemaligen Sportlehrer, der durch Kometenstaub zum Superhelden Captain Courage wurde. Nach dem Sieg gegen seinen Erzfeind Dr. Superior hat er aber all seine Kräfte aufgebraucht. Nach einer riesigen Explosion und einem Energiepartikel-Regen werden jedoch Gerüchte über Kinder mit Superkräften laut. Armstrong nimmt sich ihrer als Erzieher in einem speziellen Kindergarten an.