Das Coronavirus breitet sich in den USA weiter rasant aus. Im Kalifornien starb erstmals ein Minderjähriger an den Folgen einer Corona-Infektion. Der Teenager sei zuvor bei "guter Gesundheit" gewesen. Nicht nur deshalb scheint es für den früheren Gouverneur des US-Bundesstaates, Arnold Schwarzenegger (72, "Terminator"), an der Zeit zu sein, etwas zu unternehmen. Aus eigener Tasche spendete er jetzt eine Million US-Dollar an eine Organisation, die Ärzte, Krankenschwestern und Co. im Kampf gegen das Virus unterstützt.

Der "Frontline Responders Fund" kauft wichtige Schutzkleidung wie Latexhandschuhe, OP-Kittel oder Atemschutzmasken und liefert diese an Krankenhäuser, in denen diese Ausrüstung knapp wird. Dazu schreibt Schwarzenegger auf Instagram: "Ich habe nie viel davon gehalten, untätig auf der Couch zu sitzen und sich zu beschweren, wie schlimm die Dinge sind. Ich war immer der festen Überzeugung, dass wir alle unseren Anteil dazu beitragen müssen, um die Dinge zu verbessern", so der Schauspieler. Nun habe er einen simplen Weg gefunden, um die Helden des echten Lebens, die an der Front in den Krankenhäusern arbeiten, zu schützen. Weiter hoffe er, dass alle mit einer Spende mithelfen würden, sie zu schützen.

Der "Frontline Responders Fund" wurde vor einem Tag (24. März) erstellt und konnte bereits über 3,4 Millionen Dollar einsammeln.