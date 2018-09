Auf den Tag genau 17 Jahre ist es her, dass Selbstmordattentäter der al-Qaida Flugzeuge in das World Trade Center sowie in das Pentagon steuerten. Über 3.000 Menschen ließen bei diesem Terrorakt im Jahr 2001 ihr Leben, viele Helfer erlitten aufgrund der verschmutzten Luft schwere gesundheitliche Schäden. An sie alle hat Schauspieler und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (71) am Jahrestag des schrecklichen Angriffs mit einem Text bei Instagram erinnert.

Darin schrieb Schwarzenegger: "Wir werden niemals die verlorenen Leben vergessen, die zurückgelassenen Familien, die Opfer der Ersthelfer. Man hat versucht uns in die Knie zu zwingen, aber mit jeder mutigen Seele, die ins Unbekannte rannte, mit all den Amerikanern, die Seite an Seite standen, erhoben wir uns und zeigten, was uns großartig macht."

Diese Stars trauern ebenfalls

Natürlich ist Arnie nicht der einzige Promi, der den Opfern und den Helfern seine Ehre erweist. Ex-Präsident Barack Obama (57) schrieb bei Twitter ähnlich berührende Worte und ergänzte am Ende: "Unsere Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit kann alles überwinden. Und kein Terroranschlag kann jemals ändern, wer wir sind."

Weitere Stars sind etwa "The Big Bang Theory"-Schauspielerin Kaley Cuoco (32), die ein Bild der intakten Twin Towers samt des Hashtags "Never Forget" postete. Und auch Bill Clinton (72), Moderator Jimmy Fallon (43), John Lennons Witwe Yoko Ono (85) und Rapper Ice-T (60) zollten den Opfern ihren Respekt und erinnerten sich an den Tag zurück. Letzterer schrieb via Twitter: "Es ist der 11. September. Ich habe die Türme vom Fenster meiner Wohnung an diesem Morgen einstürzen sehen."