Arnold Schwarzeneggers (72) jüngste Tochter Christina feierte am Donnerstag (23. Juli) ihren 29. Geburtstag. Auf Twitter postete der "Terminator" an ihrem Ehrentag ein gemeinsames Foto und erklärte in einer liebevollen Botschaft, wie stolz er auf seine Zweitgeborene ist.

Vater und Tochter in Lederhose und Dirndl

"Ich bin jeden Tag stolz auf dich", schrieb der gebürtige Österreicher neben ein Foto, das ihn in Hemd und Lederhose und seine Tochter im traditionellen Dirndl zeigt. "Ich liebe dich von ganzem Herzen und Zeit mit dir zu verbringen, ist eine meiner liebsten Beschäftigungen während des Lockdowns und auch sonst." Schwarzenegger erklärte zudem, es nicht erwarten zu können, was seine Tochter "in diesem Jahr erreichen" werde.

Tochter Christina Maria Aurelia Schwarzenegger, die 2013 ihren Abschluss an der renommierten Georgetown University in Washington D.C. machte, bedankte sich prompt bei ihrem berühmten Papa. In einem Antwort-Tweet schrieb sie "Danke, Daddy! Ich liebe dich!!" und fügte ihrer Nachricht ein Herz- sowie ein Löwen-Emoji hinzu.

Mit seiner Ex-Frau Maria Shriver (64, "Just Who Will You Be?: Big Question. Little Book. Answer Within."), mit der er bis 2017 verheiratet war, hat der ehemalige Gouverneur von Kalifornien vier gemeinsame Kinder: Katherine (30), Christina, Patrick (26) und Christopher (22). Seine älteste Tochter Katherine ist mit "Jurassic World"-Schauspieler Chris Pratt (41) verheiratet und erwartet aktuell ihr erstes Kind. Schwarzenegger hat zudem den unehelichen Sohn Joseph Baena (22), der einer Affäre mit seiner Haushälterin entstammt.