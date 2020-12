Die Ex-Kinderstars aus "Kindergarten Cop" verabredeten sich zum Videocall. Was sie nicht wussten: Auch Arnold Schwarzenegger stieß hinzu.

Zum 30. Jubiläum des Neunzigerjahre-Klassikers "Kindergarten Cop" hat es für die ehemaligen Kinderstars des Films eine Reunion gegeben. Yahoo organisierte ein Wiedersehenstreffen der mittlerweile erwachsenen "Kinder" via Videocall - inklusive einer besonderen Überraschung. Arnold Schwarzenegger (73) mischte sich höchstpersönlich unter die Gesprächsteilnehmer.

Moderator des Calls eine weitere Person an. Die ehemaligen Kinderdarsteller wussten offenbar von nichts und schienen überwältigt, als der Hauptdarsteller des Films plötzlich auf dem Bildschirm zu sehen war: "Wir sind geschockt!", meinten die Zwillinge Tiffany und Krystle Mataras.

Schwarzenegger sagt Danke

Schwarzenegger hatte für seine ehemaligen Filmkollegen liebe Worte parat: "Es war ohne Zweifel eure Performance, die diesen Film so liebenswert und erfolgreich gemacht hat, wieso die Leute ihn immer und immer wieder ansehen." Der Schauspieler erklärte zudem, dass die Dreharbeiten auch auf ihn als Vater einen großen Einfluss gehabt hätten. "In den Drehpausen mit euch zu reden hat mir wirklich geholfen, ein besserer Vater für meine eigenen Kindern zu werden. Es hat mir wirklich geholfen, meine Kinder großzuziehen."

Es wird wohl nicht das letzte Treffen des "Kindergarten Cop"-Casts gewesen sein. Schwarzenegger kündigte an, eine Reunion in seinem Haus organisieren zu wollen, sobald das wieder möglich ist: "Ich glaube, es war blöd, so etwas in der Vergangenheit noch nicht getan zu haben. [...] Wir treffen uns bei mir und haben eine Party und bringen uns auf den neuesten Stand. Ich will alle Details, ich will wissen, was in den vergangenen 30 Jahren passiert ist. [...] Ich bin stolz auf euch!"