Aus der ganzen Welt erreichen Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (70, "Terminator") zahlreiche Genesungswünsche seit seiner Herz-OP Ende März. Für all die lieben Worte hat sich der 70-Jährige nun in einer neuen Videobotschaft bei seinen Fans bedankt. "Ich weiß das sehr zu schätzen und ihr seid sehr nett", sagt er in dem kurzen Clip, der unter anderem auf seinem Twitter-Account veröffentlicht wurde. Außerdem erzählt er, wie er sich mittlerweile fühle.

"Großartig ist ein völlig anderes Level"

Schwarzenegger ist in dem Video leger gekleidet, in ein graues Shirt und eine dunkelblaue Jacke. Er sitzt an einem Tisch und spielt Schach, um "meinen Verstand und mein Gedächtnis ein wenig aufzufrischen". "Ich wollte, dass ihr wisst, dass es mir viel besser geht" - doch bei alter Stärker ist der 70-Jährige noch nicht, wie er weiter erklärt. "Trotz meiner positiven Einstellung kann ich nicht sagen, dass ich mich großartig fühle, denn ich fühle mich noch nicht großartig. Großartig ist ein völlig anderes Level. Aber ich fühle mich gut", so der gebürtige Österreicher weiter. Es gehe bergauf, versichert er zudem.

Der Hollywood-Star hatte sich Ende März in einem Krankenhaus in Los Angeles einer geplanten Operation am Herzen unterzogen, bei der eine bereits künstliche Herzklappe ausgetauscht wurde. Diese musste dem Star 1997 aufgrund eines angeborenen Herzfehlers eingesetzt werden.